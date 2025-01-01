В деня след многохилядния протест в София и страната, насочен основно срещу бюджета, който управляващите готвят, се оказа, че зaлогът е по-голям и целта вече не е само да има нова финансова рамка. ПП-ДБ вече гледат към по-голям протест и вот на недоверие, като зоват и за оставка на правителството, а президентът Румен Радев в обръщение към народа недвусмислено застаната зад протестиращите.

Напрежението ескалира: Центърът на София се превърна в бойно поле (ОБЗОР)

Тази сутрин Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО). Кабинетът обяви, че ще стартира нова бюджетна процедура.

От ПП-ДБ обаче поставиха нов ултиматум към властта – искат оставката на правителството, в противен случай до седмица внасят вот на недоверие „за цялостен провал на управлението“.

„Правителството този път чу протеста и оттегли бюджета, но вече е късно. Чухме хората на протеста, те искат оставка на това правителство“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната Асен Василев и добави, че ще има още протести, ако не бъдат чути за оставката и вотът на недоверие не мине: "Видяхте какво се случи, когато не чуха гражданите за бюджет. Какво мислите, че се случи, ако не ги чуят за вота на недоверие?"

ПП–ДБ внасят вот на недоверие към правителството и готви по-голям протест

Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, също изрази позиция, че изтеглянето на бюджета е закъснял политически ход, а лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов бе категоричен, че няма друг изход освен оставка.

Властта отговори след заседание на Съвета за съвместно управление, като заяви: „Ние ще абдикираме последни“.

Правителството няма да подаде оставка, въпреки ескалиращия обществен натиск и масовите протести срещу Бюджет 2026 г. Вместо това кабинетът прави рязък завой и оттегля трите бюджетни проекта, като премиерът Росен Желязков подчерта, че управляващите „нямат право да абдикират“ и ще останат на власт, за да поправят грешките си и да възстановят доверието.

„Ние ще абдикираме последни“: Правителството е готово да влезе в дебат за вот на недоверие

Премиерът обеща публичност и разглеждане на всички предложения за бюджета. Както и да бъде премахнат автоматизмът на нарастване на работните заплати в публичния сектор, да бъде преразгледан въпросът, свързан с данък „дивидент“, и социалните осигуровки и тяхното увеличение от 2%. „Ще бъдат разгледани всички постъпили предложения от социални партньори, партии и опозиция. Ще направим необходимото дебатът по отношение на бюджета да бъде консенсусен, да бъдат взети всички постъпили предложения, да се вземат предвид гласовете на работодателите и на синдикатите“, обеща още Росен Желязков. И още:

„Ще отменим като предложение всички теми, които събуждат притеснение - гаранции в ББР за евентуално придобиване на „Лукойл“, ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, особено в сферата на отбраната и на транспорта. Средствата за общините ще бъдат гарантирани“.

Желязков отбеляза, че правителството е видяло какво казват гражданите, които протестират, и една от причините да бъде изтеглен бюджетът е тази.

Теменужка Петкова на среща с работодателите и синдикатите: Благодаря, че сте тук

Междувременно министърът на финансите Теменужка Петкова инициира и среща със социалните партньори във връзка с подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 г. Този път присъстваха и работодателските организации, и синдикатите. Това не се случи при обсъждането на бюджета, който днес правителството обяви, че оттегля.

Този ход обаче - оттеглянето на бюджета, според опозицията вече е закъснял и заявиха, че новата цел на общественото недоволство вече е оставка на правителството.

В късните часове на деня ПП-ДБ обявиха, че още в петък внасят вот на недоверие към правителството и че следващата седмица – по време на дебатите – ще има още по-голям протест.

Делян Пеевски: Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България!

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев благодари на излезлите на „историческия голям протест“ на 1 декември, които са заявили какво искат - „Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децата ни“.

"Преди малко премиерът Росен Желязков заяви, че няма да подават оставка. Ще им помогнем", закани се лидерът на ПП, който е категоричен, че „ще има още по-голям протест, на който ясно ще кажат "стига", "достатъчно" , "дайте шанс на бъдещето на България".

Според „Възраждане“ също протестите трябва да продължат до оставката на „мафиотското правителство“ и насрочването на предсрочни избори.

„Протестите трябва да продължат. Не трябва да има отстъпване, докато коалиция „Наглите“ не бъде принудена да подаде оставка. Защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!“, заяви Костадин Костадинов в позиция до медиите и по-късно на брифинг. Според него управлява коалиция "Наглите", която иска да продължи да краде и граби живота ни така, както го правеше през последните 36 години.

В призива за оставка на кабинета се включиха и АПС, МЕЧ и „Величие“.

Радев в обръщение към нацията: Предсрочните избори са единственият път напред (ВИДЕО)

Не само политическите партии в опозиция, но и президентът Румен Радев видя единствен изход от ситуацията в оставката на правителството.

„България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността – това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи. Оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред", заяви той в обръщение към народа.

А причините за масовото недоволство на 1 декември описа така: „Има чувства отвъд разuma, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си - очакването за справедливост, личното достойнство на свободни граждани в демократична страна, грижата да осигуриш бъдеще на децата си, самочувствието на граждани в суверенна европейска държава. Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода. Не отчетохте и порива на хиляди млади хора, които милеят за България и които се включиха в демократичния процес“.

Първата дама Десислава Радева пък написа във Facebook: "Моля се, този протест да не се окаже поредния кастинг за власт".