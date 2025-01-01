„България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността – това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи. Оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред" - това каза президентът Румен Радев в обръщение към българския народ след турбулентните два дни, в които в София и страната се проведоха многохилядни протести.

В началото на обръщението си Радев посочи, че дълго таеното недоволство на българите се е изляло на площадите и че хиляди в столиците и в големите градове са скандирали „оставка“.

„Не ги спряха нито търговците на страх, нито спрения ток, нито авариралите ескалатори на метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийни рупори да сеят разкол сред протестиращите. Защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядчеън човек таи в сърцето си - очакването за справедливост, личното достойнство на свободни граждани в демократична страна, грижата да осигуриш бъдеще на децата си, самочувствието на граждани в суверенна европейска държава“, отбеляза Радев.

Според него опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие, а твърдението, че това е бунт само на младите омаловажават протеста. Президентът уточни, че на площада са били хора от всички поколения.

„Българите надигнаха глас срещу похитената държава, корупцията, беззаконието и отказът на политическата класа да чуе гласа си. Срещу управление чрез пари, компромати и страх. Срещу самодоволството на олигархията. Срещу безпринципна сглобка, която разделя обществото на два етажа - този на властимащите, които са готови на всякакви кръвосмешения помежду си, и този на излъганите и огорчени избиратели, които гласуват с надежда, но получават обидно безразличие и високомерие от своите избраници“, обобщи президентът.

Според него българите са казали „не“ и на всичко онова, което е прокудило над милион сънародници зад граница, разделяки ги от семействата им.

Радев се обърна към управляващите с думите: „Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода. Не отчетохте и порива на хиляди млади хора, които милеят за България и които се включиха в демократичния процес“.

Той се обърна и към гражданите: „Скъпи сънародници, всички вие, които изпълнихте площадите и издигнахте глас срещу безчинствата на олигархията, и останалите, които по една или друга причина не заявихте своята позиция, но живеете, работите и учите в родината и понасяте несгодите на несправедливостите на нашето българско битие. Обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България".

"Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем също така от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста ограбва надеждите на мнозинството. Ще ни трябва единение, воля и мъдрост, за да опазим гражданският мир от провокацията. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността - това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи. Властта е бламирана. Оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред. Вярвам, че ще успеем. Да живее България!“, завърши обръщението си Радев.

Повод за протеста снощи бе недоволството от проектобюджета и отказа той да бъде оттеглен, както управляващите обещаха след първия протест миналата седмица. В крайна сметка днес стана ясно, че финансовата рамка ще бъде разгледана отново, а настоящият проект ще бъде оттеглен.