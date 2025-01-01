Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството, посочиха от МС..

Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание.

След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура.

Вчера протест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът да бъде изтеглен от парламента вече внесеният проектобюджет за следващата година.

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада на Триъгълника на властта. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на разговора със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че тристранният диалог е напълно възстановен и предстои нова среща със социалните партньори за очертаване на параметрите.

В петък лидерът на ГЕРБ, пък, очерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът, обаче, не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест на 1 декември.

