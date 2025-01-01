В началото на настоящата година, когато правителството оттегли бюджета, внесен от служебния кабинет, бяха необходими около 2 месеца, за да бъде внесен и приет нов. Ако оттеглим бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен бюджет. Това няма да е най-подходящият начин само и единствено, за да се удовлетвори разбирането, че оттеглянето е посипване на сол на главата на правителството. Това каза министър-председателят Росен Желязков пред журналисти.

Работим по финансовите параметри, по макрорамката и по предвижданията в приходната и разходната част, които могат с допълнителни доклади да бъдат разглеждани между първо и второ гласуване в парламента. Тоест не е важна формата, важно е съдържанието. Ние искаме това да го извървим по възможно най-ефективния и прозрачен начин при съобразяване на тези параметри, отвъд които не може да избягаме, обясни той.

Попипан дали протестите го притесняват, премиерът отговори: "Протестите са белег на демократичност в едно общество. Дотолкова доколкото протестите имат различни виждания те не са хомогенни протести, но се опитваме да разберем всеки един от протестиращите, разбира се, без тези, които протестират за създаването на предпоставки за падането на кабинета отвъд тези политики, които защитаваме - пълноправно членство в ЕС, ефективното въвеждане на еврото и съблюдаване на ценностите на картата на ООН, които най-ясно намират изражение в момента във войната в Украйна".

Дали ще се стигне до напрежение на протестите: "Протестите са въпрос на организация, въпрос на заявени искания и доколко политическите потоци към една пълноводна река биха могли да се обединят в едно русло. Има много политически оксиморони в исканията на отделните групи протестиращи, за да може да се счита, че имаме хармонична енергия в една и съща посока. Но основните искания на предишния протест - преразглеждане на основни постановки в бюджета, се удовлетворяват и то в диалог със синдикати и работодатели. Т.е от гледна точка на търсенето на гражданския мир, правителството полага необходимите усилия този мир да бъде запазен, защото пред страната ни има достатъчно предизвикателства, за да си позволим в момента да сеем раздор."

Няма да има редукция на социалната политика, които БСП е предложила, каза още премиерът и добави, че е уверил Атанас Зафиров в това.

Ние ще търсим сечението на възможното, което партньорите могат да подкрепят, добави той.

Бюджетът е счетоводство - приходи и разходи. Ако говорим за търсенето на равновесие между приходите и разходите при заложения параметър на дефицита, то тогава трябва да отговорим на въпроса: с намаляването на приходите и увеличаването на разходите при 3% дефицит какво може да постигнем. Или обратното - по какъв начин да осигурим повече приходи без да променяме данъчно осигурителната тежест, заяви още Желязков.

Преимерът коментира и въпроса с активитe на руския петролен гигант "Лукойл" у нас.

Съдбата на „Лукойл“, както съдбата на „Росснефт“, е функция на преговорите, които се водят между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна и постигането на траен и устойчив мир. В този смисъл и съдбата на групата „Лукойл“ в България ще е функция на тези преговори, посочи той.

На въпрос дали правителството има намерение да купи рафинерията, ако санкциите бъдат удължени, Желязков отговори, че всичко, което българската държава е предприела и следва да предприеме, е с оглед на това Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ да потвърди, че смисълът и логиката на санкциите се изпълняват.

Министър-председателят подчерта, че енергийното подпомагане на бизнеса задържа цените за потребителите.

Това ще се случва, докато цените на електрическата енергия на либералния пазар са високи и докато генерират големи печалби в полза на българската енергетика, заяви той.

Докато българската енергетика бележи значителен ръст на постъпленията и на печалбите от ток заради работата на енергийните борси, тогава тези помощи трябва да бъдат насочвани в полза на българския бизнес. Докато има натрупвания във фонда, тези средства трябва и ще бъдат преразпределяни, защото това е един от косвените начини да няма отражение на разхода за електричество върху крайната цена та стоката и услугата, каза още Желязков.