Живеем в интересни времена. Това каза премиерът Росен Желязков на Националната академия на младежките структури на ГЕРБ, която се провежда в Разлог.

„По-добре да си куче в мирни времена, отколкото човек по време на хаос“, с тази поговорка премиерът описва динамичното ежедневие в днешно време, обръщайки се към младежките структури на партията.

Той обясни, че в момента сме в ситуацията на „интересен феномен“. „Правителството изглеждаше по-стабилно тогава, когато всъщност беше нестабилно - в първите месеци от своето съществуване. И тогава, когато има много ясно политическа и парламентарна подкрепа, се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен“, подчерта Желязков.

След това изказване министър-председателят увери, че кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната конфигурация в него.

„Политическата толерантност е важна, когато работим в условията на коалиционна култура. Консенсусът по отношение на социалния мир е тема вълнуваща обществото в последните години. Ние къде сме - дали вървим от демокрацията на ценностите към по-авторитарен модел, който започва да се прокрадва не само в нашата страна“, каза Желязков.

Относно Бюджет 2026 министър-председателят Росен Желязков отбеляза:

„Наистина бяхме притиснати от времето за внасяне на бюджета. Сядането на масата за тристранния диалог се подмени с темата дали проектът на бюджет да бъде изтеглен, претеглен или нещо друго. Този възстановен политически разговор, без политикански и без хибридни въздействия по вземането на важните решения за обществото, трябва да се случи следващата седмица. Целта е постигането на консенсус и доверие от страна на социалните партньори, иначе политическите атаки са ясни и ще продължат“.