Положението в Благоевградско с проливните дъждове, разливите и наводненията е овладяно. Това заяви премиерът Росен Желязков.

Желязков увери, че вече няма проблем. „Кметовете, които ги няма, са по своите места, заедно с областните управители – основно Сандански и Петрич, защото това е по долното поречие на река Струма“, допълни той.

Той разясни, че имат ангажимент да следят не само естествения отток на р. Струма, а и да осъществяват гаранция към Гърция - „да не допускат там да има такъв преливен проблем“.

Обстановката в община Сандански все още е усложнена, мост в Илинденци е подкопан

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии. Като относно Благоевградско акцентира на бързата реакция на „Напоителни системи“.

Желязков добави, че към създадения Национален борд по водите ще има нарочна група, която започва работа относно почистването на речните корита за следващата година. Той посочи, че това е ангажимент на държавата и общините, като допълни, че организационно и финансово ще бъде направено каквото е необходимо.

Припомняме, че на 27 ноември в четири общини на област Благоевград - Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни беше обявено бедствено положение заради проливните дъждове.