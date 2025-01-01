Обстановката в община Сандански все още е усложнена, след поройните дъждове, които се изляха в последното денонощие.

"Продължаваме да следим ситуацията. На всеки сигнал отговаряме максимално бързо и адекватно. На терен е специализирана техника и в град Сандански, и в голяма част от населените места. Надявам се след един, два дни, да преминем към нормален ритъм на живот, защото в момента ситуацията наистина е сложна", каза за БТА кметът Атанас Стоянов.

До момента най-сериозни са щетите, които проливните дъждове са нанесли в село Ново Делчево, както и в селата Лешница, Склаве, Поленица, Джигурово, Лиляново и Мелнишкия регион. Всички пътища в района на общината са проходими. Отводнени са мазетата и приземните етажи, за които са постъпили сигнали.

Бедствено положение и порои в Югозапада: Наводнени къщи и разрушени пътища (ВИДЕО)

В община Сандански няма бедстващи и евакуирани хора. Дежурни са около 20 души, които следят обстановката и се отзовават на всички постъпили сигнали.

Обявеното в общината бедствено положение продължава до неделя, 30 ноември включително. Кметът на общината поясни, че съобразно ситуацията ще се вземе решение дали бедственото положение да бъде продължено или да се отмени.

Движението в района на село Илинденци е ограничено заради подкопан от дъждовете мост

Движението в района на село Илинденци е ограничено заради подкопан от дъждовете мост. Това съобщи за БТА кметът на община Струмяни Емил Илиев. Той поясни, че ситуацията в общината е динамична заради проливните валежи, а най-сериозен е проблемът с моста при село Илинденци, който е подкопан от дъжда и преминаването през него крие риск за хората.

Кметът каза, че е направил обход в района на Малешевска планина, където са основните водосбори на река Каменишка и река Цапаревска. За момента, въпреки започналия отново проливен дъжд, ситуацията е спокойна. Вчера е преляла Азънска река между Градешница и Струмяни. Река Шашка е била овладяна във водосбора, който преминава през Струмяни, поясни Емил Илиев.

След пороите: Бедствено положение в няколко общини и затворени пътища (ВИДЕО/СНИМКИ)

"Най-големият проблем, който се появи при нас, е мостът, подкопан при село Илинденци. Движението там е ограничено, с оглед предпазването от ситуации, опасни за хората. Наблюдава се ситуацията", коментира Илиев. Той съобщи също, че нивото на река Струма при Струмяни се е повишило значително. В момента се прави оглед на компрометиран участък между селата Струмяни и Микрево. До този момент в община Струмяни няма наводнени къщи. В рамките на вчерашния ден е бил наводнен участък от около 150-200 метра.

Община Струмяни обяви бедствено положение, което е в сила до 30 ноември, неделя. Дежурни екипи денонощно следят ситуацията в общината. Осигурена е и техника, която веднага се пренасочва към проблемни райони. Кметът на общината, кметовете на населени места и щабът са в непрекъсната координация. Наблюдават се основно реките, които събират изключително голям водосбор от района на планина Пирин и Малешевска планина. Дежурни са служители на гражданска защита, доброволци и кметове на населени места.