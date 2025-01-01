Цяла нощ аварийни екипи дежуриха в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни, които са в бедствено положение заради силните валежи. Наводнени са десетки обществени сгради и частни домове, има разрушени пътни настилки и мост.

Най-тежко е положението в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали са под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода "Предел" затрудниха движението, стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса.

На четири сигнала за отводняване на къщи са се отзовали през изминалите 24 часа пожарникарите от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Петрич. Това съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на службата. Две от наводнените къщи са били в град Петрич, една в село Ново Кономлади и една в село Рупите, поясни той. По думите му вечерта е преминала спокойно. В РСПБЗН не са постъпили нови сигнали. Бедственото положение общината е до 3 декември.

Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия премина на непрекъснат режим на работа. Въведени са временни ограничения, с които се забранява влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението.

Бедствено положение в няколко общини и затворени пътища

Според данните на НИМХ нивата на реките Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности. По-голям риск представляват малките притоци, които се вливат в тях.

Нивото на река Места се е покачило тревожно в района на село Черна Места, община Якоруда. Три дерета над общинския център също създават потенциална опасност от наводнения, съобщи за БНР кметът Мехмед Вакльов.

По магистрала „Струма“ движението е спокойно, но на много места продължава да вали, което изисква по-ниска скорост и повишено внимание от шофьорите.

Три кода за опасно време в почти цяла България, риск от порои в много области

За днес е обявен червен код за областите Благоевград, Смолян и Кърджали заради очакваните поройни дъждове. Количествата валежи за тези области са от 40-60 mm, в отделни райони и над 80 mm. Оранжев код за интензивни валежи от дъжд е обявен за 8 области в Западна и Централна България, жълт е обявен в 9 области за западните и северните райони.

В четвъртък отделни населени места в община Сандански оимаха затруднение с водоснабдяването заради възникнали аварии.

Наблюдението на язовирите бе изострено. Въпреки усложнената обстановка не се наложи контролирано изпускане на водоеми на засегнатите от бедственото положение общини, поради факта, че те са празни. Контролирано бе предприето изпускане единствено язовир „Бели брег“, като водата от него се стича по дере, което не преминава през урбанизирани територии и постъпва директно в река Струма.

Дежурните екипи продължават да следят критичните точки и да патрулират през днешния ден.