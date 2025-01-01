Пълен провал на това управление, нямат легитимно право да управляват. Това заяви Ивайло Мирчев в ефира на NOVA.

Мирчев отново обяви, че искат оставката на вътрешния министър Даниел Митов и още преди 9 часа тази сутрин да бъде изтеглен бюджетът за 2026 година.

Той съобщи, че още снощи е звънял на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на Даниел Митов.

„Няма да участваме повече в този парламент под каквото и да е мнозинство, под каквато и да е форма“, каза той.

„Трябва да кажа много ясно на всички – България вече е в еврозоната. Няма вариант да не влезе. Ние трябва да се гордеем с това“, заяви той във връзка със спекулациите, че страната може да не влезе в еврозоната, ако отидем на предсрочни избори или не бъде приет бюджетът.

Мирчев обясни, че още по време на шествието е забелязал липса на полицейски кордон по маршрута от Българската народна банка до централата на ДПС. „Когато видях, че по целия булевард няма нито един полицай, звъннах на вътрешния министър. Никаква реакция. Звъннах и на Бойко Борисов – той дори не знаеше за какво говоря“, каза депутатът.

По думите му пред входа на централата ДПС-НН обикновено присъстват многократно повече полицаи дори при малки протести, а в понеделник не е бил разположен нито един униформен.

Мирчев твърди, че решението да не се обезопаси периметърът е било взето умишлено: „Абсолютно умишлено полицията беше изтеглена. Абсолютно умишлено не бяха профилактирани провокаторите. Целта беше да се опоручи най-големият протест за последните 35 години.“

Той посочи, че представители на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ са подавали сигнали за съмнителни групи още от района на Националния стадион – групи от по 10–15 души, с качулки и черни маски.

Мирчев съобщи, че е посетил и подстанцията, в която вчера избухна повреда, довела до временно спиране на електрозахранването около центъра. „Има сериозни индикации, че става дума за саботаж. Тази подстанция никога не е имала проблем. Ако се охранява така, както се охраняваше протестът – не е никаква охрана“, заяви той.

Според Мирчев първите две незабавни стъпки са: оставка на вътрешния министър, който според него е „организиран от "ДПС – Ново начало“ и „липсва от обществения поглед“, както и оттегляне на Бюджет 2026, внесен от правителството.