Осем линейки са изпратени на терен и още три са в готовност. Има няколко пострадали, които са извозени до болнични заведения с различни контузии и наранявания. Това съобщи в ефира на NOVA говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ в София Катя Сунгарска във връзка с протесtите тази вечер.

Спешните екипи работят, преглеждат на място, каза Сунгарска. Тя отбеляза, че много от хората, които не са се почувствали добре, не остават на мястото, на което са извикали спешните екипи и така доста се разпилява този толкова ценен ресурс.

На този етап пострадалите не са толкова много, колкото са доста тежките картини, които се виждат по телевизията, посочи говорителят на Спешна помощ. По думите й ситуацията е динамична, затова не може да се ангажира с точен брой на пострадалите. Сунгарска подчерта, че няма данни за тежко пострадали хора.

Припомняме, че вечерта на 1 декември 2025 г. центърът на София се превърна в арена на мащабно недоволство – протест срещу предложението за Бюджет 2026, организиран от „Продължаваме промяната–Демократична България“, прерасна в гражданска война пред централата на „ДПС–Ново начало“. Задържани са над 10 души.