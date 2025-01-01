Днес ще посветим това заседание на разглеждането на проекта за бюджета за 2026 година, който ще бъде внесен в Народното събрание. Това съобщи премиерът Росен Желязков в началото на заседанието на Министерски съвет.

„През тези седмици ние проведохме социалния диалог - независимо, че не е във формат НСТС, но беше проведен с работодатели и синдикати. Чухме аргументи, становища и критики от всички участници в обществено-политическия живот. Сигурен съм, че това ще го наблюдаваме и ще дебатираме по параметрите на бюджета и в Народното събрание“, заяви Желязков.

По думите му този бюджет е „коалиционен“. „Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален или консервативен. Това бюджет не създава политики, а следва политики, които са създадени в българското законодателство“, допълни той.

„На въпроса дали бюджетът е добър – отговорът е „не“. На въпроса дали е лош – всяка социална, политическа или икономическа група би казала „да“. Същественият въпрос е дали е възможен друг бюджет? Аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа ситуация друг бюджет би бил възможен“, категоричен бе премиерът.

Според него, ако има нещо интересно, което се наблюдава тази година, е „очакването за нещо повече“. „Повече държава, повече либерална икономика, повече социални разходи - без промяна в приходоизточниците, повече разходи за сигурност, образование, здравеопазване, инвестиции – без промяна на съществуващия данъчно-осигурителен модел“, коментира министър-председателят.

Желязков заяви, че „не отричат аргументите на който и да е от участниците“. „Ако се правят реформи - готово ли е обществото да плати цената на тази болезненост на реформите? Защото винаги, когато се консолидира бюджет, разходите за едно нещо са за сметка на друго. Този разговор предстои. Сигурен съм, че очакванията на всички от вас за бюджета са по-големи, но надеждите са този бюджет да стабилизира публичните финанси“, заключи Росен Желязков.