Социалната и осигурителната системи в България трябва да функционират устойчиво и предвидимо, без да бъдат подлагани на излишен натиск. Около този извод се обединиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, председателят на КНСБ Пламен Димитров и президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов по време на проведена среща днес.

В рамките на разговора е обсъдена темата за предстоящите промени в осигурителните вноски, които са част от планираните стъпки в следващите години. Според Борисов, плавното покачване ще бъде разпределено между работодателите и работниците, така че да се запази балансът между двете страни.

Бойко Борисов

Диалогът между политическите и синдикалните лидери е бил определен като конструктивен. Лидерът на ГЕРБ посочи, че на този етап не се предвиждат съществени промени в макрорамката на Бюджет 2026.

„Безспорно доходите на работещите в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността трябва да останат устойчиви, защото са гарант за стабилност и развитие на страната ни“, отбеляза Борисов.

Бойко Борисов

Той изрази увереност, че конструктивните разговори по бюджета ще продължат в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица, а ако се наложат промени, те ще бъдат „минимални и добре аргументирани“.