Три деца и майка им бяха ранени сериозно при взрив в жилищна сграда близо до Париж, предаде ДПА, като се позова на френските власти.

Децата съответно са на 2, 4 и 5 години, съобщи говорителка на местната префектура.

Ранена е и 39-годишната им майка, допълниха медии.

Снимки и видеозаписи от мястото на инцидента показват почти напълно разрушената жилищна сграда. Експлозията е била толкова силна, че някои отломки от сградата са изхвърчали на около 100 метра. Щети има и по съседните къщи, както и паркирани наблизо автомобили.

Все още не е ясна причината за инцидента в община Мани ле Амо, югозападно от Париж.

Има обаче хипотези, че става въпрос за експлозия на газ, пишат френски медии.