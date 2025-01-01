/ БТА / АП

Осъденият за сексуални престъпления Джефри Епстийн твърди, че „нашият президент“ обича „млади, сексапилни момичета“ в зловеща пощенска картичка от 2019 г., която е написал до серийния педофил Лари Насар няколко дни преди да отнеме живота си.

Макар че в бележката той не е посочен изрично по име, по това време Доналд Тръмп бе начело на Белия дом по време на първия си мандат като държавен глава.

 

 

Наскоро разсекретено досие за Епстийн от Министерството на правосъдието разкрива една от последните кореспонденции на опозорения финансист, преди той да бъде намерен мъртъв в килията си в Ню Йорк на 10 август 2019 г.

Писмото е било изпратено по пощата до Насар - бивш лекар на олимпийския отбор на САЩ и осъден сексуален престъпник - дни след смъртта на Епстийн, пише DailyMail.

„Както вече знаеш, поех по „краткия път“ към дома“, написал Епстийн.

„Успех! Споделяхме едно нещо… нашата любов и загриженост към младите дами с надеждата те да достигнат пълния си потенциал (...) Нашият президент споделя любовта ни към млади, сексапилни момичета. Когато край него минаваше млада красавица, той обичаше да „грабва междукрачието“, а ние трябваше да се задоволим с храната в столовата. Животът е несправедлив“, продължава той.

Пощенската картичка е подписана „С уважение, Дж. Епстийн“ и е адресирана до „Л.Н.“ - инициалите на Насар.

Насар се призна за виновен за придобиване и притежание на детска порнография, както и за унищожаване на доказателства. През декември 2017 г. той беше осъден на 60 години затвор.

