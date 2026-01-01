Навес се срути на ул. „Суходолска“ в София. При инцидента е починал 24-годишен мъж, а други двама души са ранени, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

БГНЕС

БГНЕС

Тримата са били затиснати под отломките. Мъжът е починал в линейката на път към болница. Навесът се е срутил при ремонт на автокъща, уточниха от полицията.

БГНЕС

Сигналът за инцидента е получен в 13:48 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в София. На място са били изпратени две линейки. Въпреки усилията на реанимационния екип, млад мъж с черепно-мозъчна травма е починал.

БГНЕС

Единият от пострадалите - мъж на 51 години с травма на крака и кръста, е бил транспортиран във Военномедицинска академия.

БГНЕС

Вторият пострадал - мъж на 51 години, е транспортиран към УБАЛСМ "Пирогов", съобщиха от Центъра за Спешна медицинска помощ - София.

Мъжът е с рана на предмишницата. На мястото на инцидента е изпратена трета линейка, която до откара ранения до болничното заведение. Първоначално мъжът е отказал да бъде прегледан.

БГНЕС

На мястото на инцидента има екипи на полицията и Спешна помощ. Движението в района не е затруднено.