След отправено официално запитване до НСИ стана ясно, че индексът на потребителските цени, съгласно националната методология към 31 декември 2025 г. е 5%, а хармонизираният индекс на потребителските цени - този индекс, по който се измерва инфлацията във всички държави в ЕС е 3,5%. Това каза финансовия министър в оставка Теменужка Петкова.

Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани и ще индексира еднократно възнагражденията на всички в бюджетната сфера с 5%.Това ще бъде предмет на следващото заседание на Министерския съвет. Работим това да се случи максимално бързо, посочи Петкова.

"Аз само ще си позволя да ви припомня базата, от която тръгваме по отношение на инфлацията в периода, в който министър на финансите е г-н Асен Василев. Това е 2022 г., когато инфлацията, съгласно потребителските цени в България, е 16,9%. Инфлацията съгласно хармонизирания индекс на потребителските цени за 2022 г. е 14,3%", отбеляза Петкова.

Асен Василев: Заплатите трябва да бъдат индексирани с 5,2% инфлация

По-рано днес председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че в удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация, която е 5,2%.

През 2025 г. спрямо 2024 г. ръсът на минималната работна заплата е 15,4%, а на средната работна заплата е 11,8%. Така че не може да се говори по никакъв начин за някакво обедняване на българсите граждани, добави Петкова.

Става въпрос за една много мащабна и обемна работа и това означава, че на всеки един зает, ще трябва да бъде изчислено индивидуалното възнаграждение, това ще отнеме чисто технологично време, но работим в посока, ако не може още в края на януари, но ако не успеем да се справим с тази задача ще е с възнагражденията за февруари, обясни още Петкова, която добави, че не са чакали Асен Василев да ги подсети, а веднага са предприели мерки да се осведомят, за да получат яснота по "неясния текст", който той е предложил.