От началото на годината са регистрирани пет случая на прокарани в обращение неистински еврови банкноти. Това съобщиха на брифинг заместник-окръжният прокурор Георги Николов и главен инспектор Димитър Паскалев, началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Стара Загора. Образувани са три досъдебни производства за прокарване на такива банкноти в РУ-Казанлък, като две от тях са регистрирани на 14 януари и към момента се работи по тези случаи.

Пореден случай с фалшиво евро и в Казанлък

Единият от случаите е от 11 януари, в ранните часове в Казанлък е прокарана 100-еврова банкнота, като след това са установени две лица на 23 и 25 години. Главен инспектор Паскалев уточни, че това е единственото досъдебно производство за прокарана в обращение банкнота, която е произведена като неистинска. В останалите случаи всички банкноти представляват хартия, на която е напечатан ликът на евробанкнота и с друг надпис на английски или на турски език е написано, че банкнотата е произведена за филмови цели.

Заместник окръжният прокурор Георги Николов обобщи, че лицата, които са прокарали в обращение банкнотата от 100 евро, са установени още същия ден от органите на МВР и увери, че активно се извършват процесуално-следствени действия. Двамата са били задържани за 24 часа. В момента няма задържане, тъй като няма обвинение поради липса на достатъчно доказателства кой и как е прокарал банкнотите и имало ли е умисъл, обясниха от прокуратурата. За двете лица е известно, че нямат криминални прояви и не са осъждани. Едното лице има трудов договор, другото няма.

При претърсване в дома на едно от същите лица в Стара Загора е намерена още една банкнота по същото досъдебно производство. Самата банкнота представлява обикновена хартия и е много лесно различима от всички останали евробанкноти. Един от задържаните е споделил пред собственика на магазина, в който са прокарани парите, че заедно с четирима човека в София са комуникирали по тайни чатове за купуването на тези валути. Тези данни се проверяват.

Според прокуратурата към момента не може да се говори за престъпна група. Разпитват се свидетели, за да се изясни съпричасност на всяко от лицата.

В следващите дни предстои материалите да бъдат докладвани на наблюдаващия производството прокурор с оглед преценка за повдигане на обвинение. Той допълни, че темата е особено чувствителна и особено внимателно се следи всеки случай на опит или прокарване на подправени парични знаци в обращение и добави, че от ноември има влязла в сила присъда за такова престъпление по обвинение на Окръжната прокуратура в Стара Загора - 1 година лишаване от свобода ефективно.