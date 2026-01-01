Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за прокарване в обращение на неистински парични знаци – банкноти от 20 евро, съобщиха от държавното обвинение, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

На 12 януари е бил подаден сигнал на тел. 112, че в Пловдив, при пазаруване от търговци на външни сергии за плодове и зеленчуци, са установени три фалшиви банкноти с номинал от по 20 евро.

Част от задържаните неистински евро в Казанлък били за филмови цели

По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, иззети са веществени доказателства, назначена е техническа експертиза, която ще извърши анализ на защитните елементи на банкнотите – водни знаци, холограми, релеф и др.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен.

От началото на годината на територията на Областната дирекция на МВР в Стара Загора са регистрирани пет случая, в които са прокарани в обращение неистински еврови банкноти.