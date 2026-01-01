Британският принц Хари ще даде показания пред Върховния съд в четвъртък идната седмица по делото относно нарушаване правото на личен живот, заведено от него и от други британски обществени личности срещу издателя на вестник „Дейли мейл“, съобщиха адвокатите му, цитирани от Ройтерс.

Това ще бъде второто такова дело за по-малкия син на крал Чарлз Трети през последните три години.

През 2023 година Хари стана първият член на британското кралско семейство от 130 години, дал показания в съдебно производство - по друго дело, срещу „Мирър Груп Нюспейпърс“.

По делото, което ще се разглежда следващата седмица, Хари, по-малкият син на крал Чарлз Трети, и шестима други, сред които певецът Елтън Джон, повдигнаха обвинения срещу „Асошиейтед нюспейпърс“ по повод предполагаемото незаконно събиране на информация в продължение на 30 години.

Групата отхвърля обвиненията срещу вестниците, наричайки ги „абсурдни клевети“.

Очаква се делото да продължи 9 седмици, като започва в понеделник. Това е последното засега дело, заведено от Хари и американската му съпруга Меган срещу медийни организации. Първото датира от 2019 г.