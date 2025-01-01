Британският принц Хари е пил чай с баща си – крал Чарлз Трети, в лондонската резиденция Кларънс хаус. Това е първата им среща от повече от година, съобщи Асошиейтед прес.
Отношенията между двамата са обтегнати, откакто Хари и съпругата му Меган се отказаха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния през 2020 г., а впоследствие публично изразиха критики към монархията.
Бъкингамският дворец потвърди визитата в Кларънс хаус, където кралят отсяда по време на престоя си в столицата. Хари е напуснал резиденцията след по-малко от час и се е отправил към вечерно събитие на своята фондация Invictus Games, която подкрепя ранени и болни военнослужещи и ветерани.
Prince Harry is seen driven to Clarence House to meet with King Charles.— Carmella (@Sussex5525) September 10, 2025
Which abruptly ends media speculation. Safe to say Willy wasn’t aware of the planned meeting, he would have leaked it to the media.
I hope divisive Willy is not seen crying in public today.
#GoodKingHarry pic.twitter.com/4W5KD3SatP
Разривът между баща и син се задълбочи през последните пет години. Хари и Меган изразиха публично недоволството си в интервюто с Опра Уинфри и в документалната поредица на „Нетфликс“, а напрежението се засили допълнително с излизането на мемоарите на Хари „Резервният“, където той разкрива лични разговори от семейството.
For the first time in over a year, Prince Harry visited his father, King Charles III for a private tea. The meeting comes as the Duke of Sussex visits the UK for a series of events and amid strains between the duke and the royal family. @LamaHasan reports. https://t.co/Afs2ITfGjX pic.twitter.com/qKtJaYocBG
Последната среща между принца и краля беше през февруари 2024 г., когато Хари пристигна в Лондон след новината за диагнозата рак на Чарлз. Тогава двамата разговаряха около 45 минути, преди монархът да замине за имението си в Сандрингам, за да се възстановява.
Контактите на Хари и с брат му, принц Уилям – наследник на трона – също са редки.