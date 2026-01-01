На 16 януари от 9:30 ч. министър-председателят Росен Желязков ще провери напредъка по програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради във Велико Търново. Премиерът ще инспектира извършените до момента дейности в един от блоковете в града. Сградата е част от втория етап на програмата, а в същото време в областта се извършват ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност на още дванадесет блока.

До момента, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в област Велико Търново са обновени 49 блока.

В края на втория етап 3 568 домакинства ще живеят в модернизирани сгради, с ниски месечни сметки за отопление през зимния период и в чиста и уютна среда.

До момента държавата е разплатила около 12 224 000 евро за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните сгради в област Велико Търново.

Заедно с премиера по време на инспекцията ще бъде министърът на енергетиката Жечо Станков.