„Алианс за права и свободи“ получи и върна третия мандат за съставяне на правителство от президента Румен Радев.

„Приемаме го като жест и оценка. Ние извървяхме един много сложен път, но парламентарната ни група има много сензитивни усещания от това, което чухме през декември от площадите на България. Ние първи надигнахме глас. Когато тази оценка стана национална и обществото видя какво се случва, бяхме редом с хората на площадите. Нашата политическа група ме упълномощи да върна третия мандат неизпълнен, за да реализираме с общи усилия чести, свободни, прозрачни и демократични избори“, заяви Хайри Садъков.

"Не случайно ви избрах, АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба. Вие по-добре от другите осъзнавате пороците на днешния управленски модел. Много от вашите членове и симпатизанти бяха подложени на натиск, а и днес продължават да са подложени на въздействие, неприемливо за правовата държава. Връчвам ви този мандат като символ на националното единство, но и като символ на всеки опит на користни политици да насаждат етническо напрежение, за което няма никаква почва в България, и което обслужва техните теснопартийни, и най-вече лични интереси", заяви преди това президентът.

Румен Радев благодари след решението на партията и заяви: "Отиваме на избори".

ГЕРБ-СДС върна първия мандат неизпълнен (ВИДЕО)

В понеделник първият мандат отиде при ГЕРБ-СДС, които го върнаха веднага неизпълнен. Мандатът прие Росен Желязков, след което обяви, че го връща неизпълнен.

"Ние сме последователна и предвидима партия и днес аз ще върна като неуспешен мандата", каза той.

В сряда Радев връчи втория мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ. От името на коалицията папката взе Надежда Йорданова, която веднага я върна.

Надежда Йорданова обясни, че с решение на парламентарната група ѝ е възложено формално да изпълни тази процедура, като приеме мандата и веднага го върне като неизпълнен. След думите ѝ президентът се пошегува, че тогава и той "формално" ще връчи мандата.

Президентът Радев връчи мандат на ПП-ДБ, върнаха го веднага неизпълнен

Какво следва

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство, гласи основният закон на страната. Когато в 7-дневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат. Ако и тогава не бъде предложен състав на Министерския съвет, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.