Президентът Румен Радев връчи втория мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ. От името на коалицията папката взе Надежда Йорданова, която веднага я върна. На "Дондуков" отидоха също Асен Василев и Йордан Иванов.

"След като първата по численост парламентарна група върна мандата, съгласно чл. 99 от Конституцията следва да връча втория проучвателен мандат на вашата парламентарна група. Така, че заповядайте да обявите вашия кандидат за служебен министър-председател", посочи Радев.

ГЕРБ-СДС върна първия мандат неизпълнен (ВИДЕО)

Надежда Йорданова обясни, че с решение на парламентарната група ѝ е възложено формално да изпълни тази процедура, като приеме мандата и веднага го върне като неизпълнен. След думите ѝ президентът се пошегува, че тогава и той "формално" ще връчи мандата.

Бившата правосъдна министърка и депутат в 51-вото НС обясни защо коалицията е решила да върнат папката веднага: "В 51-то НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хора по улиците заявиха, че искат честни избори и то веднага. И в момента това е централният въпрос - да осигурим прозрачен, честен и свободен изборен процес. Най-добрите избори бяха тогава, когато българите гласуваха 100% с машини и настояваме тази процедура да се върне.

Силно сме обезпокоени от опитите на мнозинството, което си отива, да подмени волята на българите и набързо и на тъмно да наложи т.нар. сканиращи устройства, което се подготвя в Правната комисия. Ние ще се противопоставим на този опит да бъде подменен вотът на гражданите. И призоваваме гражданите днес в 18.00 часа да излязат на пл. "Независимост" и да заявят своята воля против тези промени".

БГНЕС

След като от "Продължаваме Промяната-Демократична България" върнаха неизпълнен мандата за съставяне на правителство президентът Румен Радев заяви, че големият въпрос е не кога ще бъдат изборите, а какви избори ще правим. "С този отказ възможностите за съставяне на правителство в рамките на 51-ия парламент силно се стесняват", каза държавният глава.

Той посочи, че очаква от ръководителите на политически партии не да му казват кога да насрочи изборите, а да проявят политическа инициатива и отговорност, да се запознаят с решението на Конституционния съд от 13 март миналата година, което по думите на президента "описва само част от безобразията по време на последните парламентарни избори".

Радев призова всички партии в парламента да направят така, че да се повиши доверието в изборния процес. "Партиите да видят назад в историята от последните пет-шест години кога изборите бяха най-честни, прозрачни и с най-голямо доверие, с най-бързо и обективно отчитане на резултата и да предприемат необходимите законови промени, така че всеки българин да бъде сигурен, че неговият глас ще бъде отчетен правилно", каза държавният глава.

БГНЕС

Според Конституцията, след оставката на кабинета и консултациите, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

В изпълнение на чл. 99, ал. 2 от Конституцията Радев връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание, а именно „Продължаваме Промяната-Демократична България“. Първият мандат отиде при ГЕРБ-СДС, които също го върнаха веднага неизпълнен.

Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група (в случая ГЕРБ), да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер (в случая ПП-ДБ). Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група по избор да посочи кандидат за министър-председател.

Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател. Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.