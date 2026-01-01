„ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос и ще направим всичко необходимо те да бъдат разградени, за да може България да бъде истински демократична държава, а не държава, собственост на едно семейство“. Това заяви лидерът на „ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента днес.

Той подчерта, че процедурата по закриване на т.нар. комисия „Анти-Сорос“ в Народното събрание отново беше отложена, без да се стигне до гласуване. По думите му обществото трябва ясно да види кои народни представители подкрепят преустановяването ѝ.

„Трябва да се види кои са соросоидите в този парламент и кои са честните хора, които искат истината за влиянията на Сорос в България“, заяви Пеевски.

Той подчерта, че докато не бъде напълно изяснена темата за влиянието на Джордж Сорос, Алекс Сорос, Иво Прокопиев и свързаните с тях структури, България няма как да се развива нормално. Според него тези зависимости възпрепятстват работата на институциите и блокират ключови процеси в държавата. Пеевски допълни, че чрез определени политически партии това семейство упражнява влияние върху управлението на страната.

Изненадващ ход на президента: Третият мандат отива при АПС

"Горчиво". Така лидерът на ДПС-НН отговори на въпрос как разчита решението на президента Румен Радев да даде третия мандат на "Алианс за права и свободи". Припомняме, че по-рано днес от президентството съобщиха, че държавният глава ще връчи мандата на АПС утре, 16 януари, от 10:00 часа.

Според Пеевски КПК трябва да бъде напълно затворена.

"Този тумор трябва да бъде изрязан", каза той.