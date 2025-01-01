Парламентът реши да бъде създадена временна комисия за установяване на факти и обстоятелства за дейността на Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

Проектът на решение беше внесено от парламентарната група "ДПС – Ново начало“. „За“ бяха 111 депутати („Възраждане“, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и четирима нечленуващи в група народни представители. Против бяха 27 депутати от ГЕРБ-СДС , както и „Продължаваме промяната-Демократична България“ Въздържаха се 34 депутати от ГЕРБ-СДС и „Алианс за права и свободи“, предаде БТА.

Не бе прието предложението на „Възраждане“ предметът на проучване на комисията да включва фондациите „Отворено общество“, „Америка за България“, „Фридрих Еберт“, „Ханс Зайдел“, „Конрад Аденауер“.

Комисията е от 17 народни представители, от които петима от ГЕРБ-СДС, трима от ПП-ДБ, по двама от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“, както и по един представител на „БСП-Обединена левица“, „Алианс за права и свободи“, ИТН, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

Като членове от ГЕРБ-СДС влязоха Александър Иванов, Христо Гаджев, Тома Биков, Любен Дилов (син) и Маноил Манев. ПП-ДБ ще представляват Явор Божанков, Свилен Трифонов и Богдан Богданов. „ДПС-Ново начало“ - Йордан Цонев и Станислав Анастасов.

От „Възраждане“ бяха избрани Ангел Янчев и Даниел Проданов. Янчев бе предложен за председател, но не беше подкрепен. Нито една друга политическа сила не номинира свой кандидат, който да оглави временната комисия, и така за момента тя е без председател.

„Алианс за права и свободи“ излъчи Джейхан Ибрямов. „БСП-Обединена левица“ – Атанас Атанасов. „Има такъв народ“ – Александър Рашев. „Морал, единство, чест“ – Красимир Манов, а от „Величие“ влиза Красимира Катинчарова.

Комисията ще работи три месеца, след което ще излезе с доклад. Задачата ѝ е да установи фактите от април насам.

Фондациите на Сорос засягат т.нар. преход и комисията ще проучи „постиженията“ им за овладяване на държавата, установяване на нерегламентираното им влияние във всички сфери на политическия живот – изпълнителната, съдебната власт, партиите, президентската власт за определен период, обясни Йордан Цонев, един от вносителите на проекта. Според него още по-опасно е влиянието, което мрежата на „Отворено общество“ оказва върху политическия и обществения живот. Мнозина съдби бяха променени, личности с характер и професионалисти бяха очернени в хода на действие на тази мрежа, но най-голямата вреда беше върху обществения живот, върху академичните среди, където по линия на тази мрежа пострадаха много кадърни, опитни преподаватели, обясни Цонев.

Нашето искане е да се изчисти пътят на политическия и обществен живот от такива мрежи за влияние, които деформират цялата обществена среда в страната, подчерта той. Цонев напомни, че в САЩ държавните институции отчитат, по думите му, вредното влияние на фондациите на Сорос. Има всички основания да смятаме, че тази комисия може да даде тласък на разследванията и отстраняването на тази мрежа у нас, посочиха от „ДПС-Ново начало“. Това негативно явление няма нищо общо с демокрацията, с нейното утвърждаване, коментира Цонев.

„ДПС-Ново начало“ да предложат разследване е все едно пиромани да ходят да гасят пожар, коментира Георги Хрисимиров от „Възраждане“. Защото, когато избирахме регулаторите, не остана стипендиант на Сорос, който да не бе подкрепен от „ДПС-Ново начало", обясни той. Борбата ви със Сорос е като говоренето ви, че правите всичко за хората, но единствената ви грижа за хората е да им дадете по 100 лв. по избори, добави депутатът. Колегата му Даниел Проданов уточни, че те ще подкрепят предложението, но поиска НС да включи и други фондации, защото по Закона за политическите партии, партиите у нас нямат право да получават международно финансиране. Да не превръщаме този проект на решение в „бухалка“ само срещу Иво Прокопиев, предложи Проданов.

Станислав Анастасов (ДПС-Ново начало“) разясни, че фондациите на Сорос са реално учредени около един човек, при тях няма политическа афилираност, целта им е да създават „кухи“ политически проекти, влияние. Работата по Сорос е достатъчно голяма и важна, за да я смесваме с другите, смята Анастасов.

Александър Рашев обяви подкрепата на ИТН за създаване на временна комисия. По думите му това е едно от малкото предложения за създаване на временна комисия, което няма нужда от аргументация, за да се убеди залата в нуждата от подкрепа. Следва да бъдат анализирани влиянието, свързаността на Сорос с политически партии, медии, бизнес структури, които влияят на общественото мнение с користни цели, подчерта Рашев. ИТН ще настоява, ако има достатъчно информация за нарушения или престъпление по Наказателния кодекс, съответните институции да бъдат сигнализирани.