Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за повдигане на наказателни обвинения срещу милиардера Джордж Сорос и неговия син, обвинявайки ги, че са финансирали насилствени протести в страната.

Изказването на Тръмп идва в момент, когато администрацията му води множество разследвания срещу свои предполагаеми политически опоненти.

„Джордж Сорос и неговият радикално левичарски син трябва да бъдат обвинени по закона RICO заради подкрепата им за насилствени протести и други деяния“, написа президентът в платформата Truth Social, позовавайки се на закона срещу участие в престъпни организации.

Дългогодишните конспиративни теории, свързани със семейство Сорос, отново се засилиха през юни, когато в Лос Анджелис избухнаха улични протести срещу засилените имиграционни рейдове.

Тръмп използва демонстрациите като аргумент за разполагането на Националната гвардия и морската пехота в управлявания от демократите град.

95-годишният Сорос, роден в Унгария, отдавна е обект на критики от крайната десница в Европа и САЩ заради финансовата си подкрепа за прогресивни каузи.

Той е обвиняван за разпалване на мигрантската криза в Европа и на южната граница на САЩ, както и за организиране на масови протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 г.

През 2023 г. Сорос обяви, че ще предаде контрола над своята филантропична империя на сина си Александър.

През януари президентът Джо Байдън удостои Сорос с Медала на свободата, като подчерта неговата подкрепа за „организации и проекти по целия свят, които укрепват демокрацията, правата на човека, образованието и социалната справедливост“.