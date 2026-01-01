Президентът Румен Радев обяви, че ще връчи третия мандат на „Алианс за права и свободи“, което предизвика бурни реакции от страна на политическите формации.

Председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков

"Изказваме нашата благодарност към президента за решението му, приемаме връчването на третия мандат на нашата група като чувствителна оценка за нашите последователни усилия в рамките на 51-ото НС", каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

По думите му, имайки предвид спецификата на третия мандат, предстои заседание на парламентарната група и ще излязат с решение за това, което предстои.

Изненадващ ход на президента: Третият мандат отива при АПС

"Ние ще приемем мандата, а останалото ще обсъдим с колегите и ще ви кажем какво следва" , допълни Садъков.

Костадин Костадинов, „Възраждане“

“Радев реши да даде третия мандат на Ахмед Доган. Не съм изненадан от решението, напълно логично е. Няма как да го даде втори път на ПП-ДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрометира. Не може на “Възраждане”, защото ние сме единственият му идеологически противник. Меч и Величие дори не заслужава да ги коментираме.

Многократно заявявахме, че Радев няма да даде третия мандат на “Възраждане”. Никога не го е правил досега, поради гореописаната причина. С този си ход обаче бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската още преди да е започнало представлението.

В този ред на мисли това е добра новина за нас, българите. Планираната подмяна ще започне да буксува още преди да е започнала.

Още нещо. АПС да връща мандата още утре, веднага, след като го получи. България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!”, категоричен е Костадинов.

Малко по-късно стана ясно, че АПС ще приемат мандата, с което ще дадат oще време на настоящото правителство.

Радостин Василев, МЕЧ

На хората от кръга на Доган, освен обвинителни актове, нищо друго не трябва да им се връчва. Това обяви лидерът на МЕЧ, Радостин Василев, след като стана ясно, че АПС е избраната политическа група, на която президентът Румен Радев ще даде третия мандат.

„Парламентарната им група е съставена от две партии, несъществуващи в действителността. Те нямат електорална тежест и най-вероятно няма да присъстват в следващ парламент. Освен всички тези действия, това е лош знак – един от негативните символи на прехода да бъде натоварен с функции, които не трябва да се следват. На такива като Доган не трябва да се дава мандат, дори да има първи или втори резултат. Ние го приемаме като негативен знак от президента. Тази партия и останките от нея, които са останали в парламента, са нанесли големи щети на България“, заяви той.

Василев припомни, че освен това АПС участва във формирането на това мнозинство.

„От гледна точка на търсенето на най-безобиден субект за връчване на този мандат, може би е оправдано действието на президента“, заяви той.