Испанската полиция съобщи днес, че е разбила голяма мрежа, свързана с „Балканския картел“, който доставя кокаин от Колумбия за Испания, като е арестувала 30 души и е конфискувала 2,5 тона бяло прахообразно вещество, предаде Франс прес.

„Разбити са три престъпни организации, свързани с Балканския картел, специализиран в широкомащабен трафик на кокаин“, каза полицията в изявление, посочвайки името на групата, редовно сочена за една от основните международни групировки, свързани с наркотрафик.

🚩Desarticuladas 3 organizaciones criminales del Balkan Cartel dedicadas al tráfico de cocaína en #Málaga y #Cádiz



👉 30 #detenidos

👉 2.475 kg de cocaína incautados

👉 #Armas de guerra intervenidas pic.twitter.com/dYorwRBYd0 — Policía Nacional (@policia) January 15, 2026

Операцията доведе до ареста на 30 души и конфискуването на 2,475 кг кокаин и няколко оръжия по време на 19 обиска, заявиха от полицията.

Разследването, което започна през есента на 2024 г. след конфискацията на 88 кг кокаин в автомобил в Андалусия, разкри ролята на всяка от трите групировки, използвали техниката за „оставяне“ в открито море, при която пакети с наркотици се изхвърлят във водата, а след това се прибират от малки лодки.

Испанските власти иззеха 10 тона кокаин, укрит в кораб, превозващ сол (ВИДЕО)

От няколко години криминални групировки от Балканите са се специализирали в транспортирането и доставките на кокаин в Европа.

Испания е смятана за една от основните страни, през които южноамерикански кокаин влиза на Стария континент, а наркотрафикантите често са обект на полицейски операции.

В понеделник полицията съобщи за конфискуването на близо 10 тона кокаин, укрит в кораб, превозващ сол. 13 души бяха арестувани по време на операцията.