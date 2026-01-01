Канадски гражданин е загинал в Иран по време на протестите срещу властта, съобщи канадското правителство, като обвини властите в Техеран, предаде Франс прес.

"Току-що научих за смъртта на канадски гражданин в Иран, убит от иранските власти", написа министърката на външните работи на Канада Анита Ананд в социалната мрежа "Екс", без да дава повече подробности за обстоятелствата, мястото или датата на смъртта.

Иранският външен министър: Нямаме никакви планове да се екзекутират участници в масовите протести

Представител на канадското външно министерство уточнява, че канадският гражданин е бил убит от иранските власти по време на протест. Това сочи информацията, с която разполага Канада.

"Мирните протести на иранския народ бяха потушени от режима с отявлено презрение към човешкия живот", изтъква още Ананд. Министърката допълни, че Канада "строго осъжда това насилие" и настоява, то "да бъде прекратено незабавно."

Режимът в Иран с бързи екзекуции на протестиращи

Канадското министерство на външните работи призова още този вторник своите граждани, чийто брой е около 3000 в Иран, да напуснат незабавно страната.

През последните дни правозащитници обвиниха Иран в извършването на репресии, които са отнели живота на хиляди души в страна с население от близо 86 млн. души, която от една седмица е с прекъснат интернет и до голяма степен е откъсната от света, отбелязва АФП.