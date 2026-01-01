Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му "няма никакви планове" да екзекутира участници в масовите протести в Ислямската република, предаде Ройтерс.

"Изобщо няма планове за бесене", каза Арагчи в интервю за американската телевизия "Фокс нюз".

Според базираната в Норвегия неправителствена организация "Иранско общество за правата на човека" обесването е честа практика в иранските затвори.

Американският президент Доналд Тръмп във вторник предупреди в интервю за Си Би Ес нюз, че ще предприеме "много строги мерки", ако Иран започне да беси протестиращи. "Ако ги бесят, ще видите някои неща", каза Тръмп, без да оповестява повече подробности.

Високо напрежение и остри заплахи между САЩ и Иран

Американският президент вчера заяви, че извършваните от иранските власти убийства при потушаването на протестите са намалели и че според "достоверни източници" засега не се планират масови екзекуции.

Тръмп обмисля как САЩ да реагират на ситуацията в Ислямската република, която е обхваната от най-големите антиправителствени протести от години.

Иран миналата година води 12-дневна с Израел, а през юни американските военни бомбардираха ядрените съоръжения на Ислямската република. Тръмп оказва натиск върху иранските лидери, включително чрез заплахи за военни действия.

НПО: 62-ма протестиращи, сред които 9 деца, са убити на демонстрациите в Иран

Протестите поставиха иранските духовни управници пред едно от най-сериозните изпитания от Ислямската революция, с която идват на власт през 1979 г. Недоволството на демонстрантите бе породено от икономическа ситуация, но впоследствие се появиха призиви за премахването на дълбоко укрепената теократична система.

Базираната в САЩ организация "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency, HRANA) каза, че досега е потвърдила смъртта на 2403 протестиращи и 147 лица, свързани с правителството. Според "Хюман Райтс Активистс" арестуваните са 18 137.

Иранското правителство казва, че икономическите проблеми се дължат на външните санкции и че чуждестранни врагове се месят във вътрешната политика на Ислямската република.