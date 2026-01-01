Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците, внесени от Министерския съвет (МС). „За“ гласуваха 115 депутати, „против“ - 95, „въздържал се“ - девет.

Измененията предвиждат разширяване на отговорностите на местната власт, свързани с управлението на строителните отпадъци, образувани от домакинствата, чрез въвеждане на изискване общините да обособят най-малко една площадка за безвъзмездно предаване на този вид боклуци. Друга част от текстовете са свързани с отстраняване на несъответствия с транспонирането в българското законодателство на европейска директива относно отпадъците и избягване на санкция. Предвижда се и по-засилен контрол върху организациите по извършване на дейности с отпадъци и оползотворяването им, както и по-високи санкции и глоби за нерегламентирани дейности.

През последните години нерегламентираното изхвърляне се превърна в сериозен национален проблем, каза министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов. Предложението е резултат от необходимостта да модернизираме националната уредба, да въведем изискванията на европейското законодателство и да повишим ефективността на управлението на отпадъците в страната, каза той относно целите на законопроекта. Изпълняват се ключови национални политики, стратегията за кръгова икономика, програмата за управление в периода 2025–2029 г. и планът за намаляване на административната тежест, допълни Генов.

По думите му ще отпадне нуждата от подаване на хартиени документи, а контролът и обменът на данни ще се подобри. Генов каза, че част от текстовете касаят и разделно събиране на текстилни отпадъци, както и допълнителен контрол върху пластмасовите продукти за еднократна употреба. Относно изграждането на площадки във всяка община, Генов каза, че средствата за това могат да се осигурят от вече натрупаните отчисления съгласно закона.

Депутати от „Възраждане“, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Величие“ възразиха срещу предложенията за промени в Закона за управление на отпадъците. Те заявиха, че техните парламентарни групи няма да подкрепят законопроекта. Основното им притеснение е, че се „пуска по бързата писта“ в парламент, който няма още дълго да съществува. От ГЕРБ-СДС напомниха на ПП-ДБ за проблема с отпадъците в столицата.

Според Коста Стоянов („Възраждане“) липсва анализ и предварителни проучвания на възможностите да бъде изградена площадка за строителни отпадъци. Той каза, че обстоятелствата са различни между капацитета на голяма община като София и такава като Грамада, например. Как ще бъдат проведени и процедурите по оценка на въздействието на околната среда (ОВОС), попита депутатът. Няма никакъв смисъл този законопроект да бъде обсъждан и гласуван, това трябва да е работа на следващото Народно събрание, каза Ангел Славчев („Възраждане“). Общините са против, настоя още той.

Татяна Султанова (ПП-ДБ) каза, че законопроектът задълбочава кризата с управлението на отпадъците, вместо да улесни общините в процеса. Според нея и представителите на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) също са изразили притеснения. Отпадат текстове от регламента за устойчиви органични разтворители, защо, целим поредната наказателна процедура ли, попита Султанова. Тя зададе въпрос и доколко легитимни ще бъдат решенията на Народното събрание, което си отива, и каква отговорност ще има министърът на околната среда и водите в оставка.

Г-жо Султанова, разхождате ли се по софийските улици, да ви кажа ли какво е наглост и безхаберие – да обясняваш от сутрин до вечер, че няма проблеми с отпадъците, а София да е зарината с боклуци, каза председателят на Комисията по околната среда и водите Младен Шишков (ГЕРБ-СДС). Наглост и безхаберие е да обяснявате собствената си неспособност с някаква борба с някаква мафия, а гризачи да се разхождат по улиците на София, добави той.

Становището на НСОРБ е важно. Поемам ангажимент между първо и второ гласуване да направим съгласуване и да отразят тяхното становище, така че площадките да бъдат изградени в обозрим срок, защото са крайно необходими, от друга страна, да не създават административна и финансова тежест на общините, заяви Шишков.

Кризата с боклука ще бъде разрешена, но така, че повече никога хора с прякори няма да бъдат допуснати да управляват отпадъците, отговори Султанова. Иван Белчев (ПП-ДБ) подкрепи мнението ѝ. Разписват се нови задължения на общините, без да е ясно как ще се изпълнят, особено в срок от 12 месеца, каза той.

Министърът в оставка увери, че ако има предложения между първо и второ четене по законопроекта, те ще бъдат разгледани. Има достатъчно разум, ако предложенията са „в интерес срещу прякорите“, каза Генов. Наредбата за текстила е готова, всеки момент ще я пуснем за обществено обсъждане, съобщи също екоминистърът в оставка.

Красимира Катинчарова („Величие“) каза, че темата за нерегламентираното изхвърляне на отпадъците е основна за нейната партия. По думите ѝ обаче проблемът е неглижиран. Проблемът не е регионален, а национален, настоя депутатът. Вменявате разни задължения на кметове, които няма да се справят с тях, каза още Катинчарова.

Буквално да сте потънали до ушите в отпадъци, а тук да ни давате акъл какво да правим, каза Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало"). По думите му неслучайно общините имат задължения да чистят, защото така е най-изгодно и ефективно. Искра Михайлова ("ДПС-Ново начало") коментира, че законопроектът не е идеален и не покрива всички елементи на определението за отпадъците в една модерна държава, но той предлага точно фокусирани решения, разчитайки на партньорството между централната изпълнителна власт и местните власти.

Дебатът по законопроекта продължи над два часа.