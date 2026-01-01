Президентът Румен Радев ще връчи мандата за съставяне на правителство на „Алианс за права и свободи“, съобщиха от президенството.

Днес, 16 януари, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател.

В понеделник първият мандат отиде при ГЕРБ-СДС, които го върнаха веднага неизпълнен. Мандатът прие Росен Желязков, след което обяви, че го връща неизпълнен.

"Ние сме последователна и предвидима партия и днес аз ще върна като неуспешен мандата", каза той.

В сряда Радев връчи втория мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ. От името на коалицията папката взе Надежда Йорданова, която веднага я върна.

Надежда Йорданова обясни, че с решение на парламентарната група ѝ е възложено формално да изпълни тази процедура, като приеме мандата и веднага го върне като неизпълнен. След думите ѝ президентът се пошегува, че тогава и той "формално" ще връчи мандата.

Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група (в случая ГЕРБ), да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер (в случая ПП-ДБ). Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група по избор да посочи кандидат за министър-председател.

Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател. Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.