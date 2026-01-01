Военно формирование от Въоръжените сили на Република България получи оценка „Боеготов“ за участие в състава нa Регионалното командване „Запад“ в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово.

От 13 до 15 януари в района на 5-то Бригадно командване Плевен комисия от състава на Съвместното командване на силите (СКС) и Сухопътните войски провери и оцени способностите и готовността на военното формирование за участие в операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово, в съответствие с критериите, заложени в стандартите за силите на Съюзното командване по операциите.

Комисията с председател полковник Михаил Жеков, началник на сектор „Анализ, оценка, сертификация и поуки от практиката“ в отдел „Съвместна подготовка“ на СКС, провери готовността и степента на подготовка на военнослужещите за изпълнение на задачи, тяхната окомплектованост, логистично и финансово осигуряване, екипировка и оборудване, познаване на функционалните задължения, стандартните оперативни процедури, правилата за употреба на сила, както и здравословното и морално-психологическото състояние. Оценката от проведената сертификация е „Боеготов за изпълнение на задачи“.

От февруари тази година, в продължение на 6 месеца българските военнослужещи, ще изпълняват своите задължения на длъжности в състава на национален поддържащ елемент, военнослужещи в щаба на Регионално командване „Запад“ и маневрена рота с логистично отделение и медицински пункт от Въоръжените сили на Република България в състава на многонационалния батальон на Регионално командване „Запад“ на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово.