Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че турските власти ще предприемат нова мобилизация в борбата със зависимостите в обществото, които той определи като по-голяма заплаха за Турция от тероризма, предаде ТРТ Хабер.

„Употребата на наркотици, алкохол и цигари, хазартът и онлайн залаганията са достигнали измерения, които са вредни поне колкото, а дори и повече от тероризма за нашето общество“, заяви днес Ердоган по време на специална церемония, отбелязваща старта на нов канал от медийната група на държавната телевизия ТРТ, който ще носи името ТРТ Генч (TRT Genç) и ще излъчва програми, съобразени с интересите на турската младеж.

„Решени сме да се борим с всички форми на зависимост. Мерките за сигурност сами по себе си не са достатъчни за тази цел. Трябва да действаме с дух на мобилизация“, коментира още Ердоган.

„От телевизионните сериали до филмите, от анимациите до игрите, героите навсякъде са внимателно поставени, за да насърчават развиването на изкривени взаимоотношения. За нас успехът на ТРТ се състои именно в това, че тази телевизия създава предавания, които всички членове на семейството могат да гледат с чиста съвест“, отбеляза още Ердоган.

Коментарът на турския президент идва на фона на започналата през октомври м.г. мащабна операция срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия, в рамките на която през последните месеци бяха задържани и тествани редица известни личности, последният от които бе популярният актьор Джан Яман.