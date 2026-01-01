Водата в няколко населени места в община Смолян е негодна за пиене поради масивна дезинфекция.

Това каза инж. Костадин Тотев - управител на „Водоснабдяване и канализация“ („ВиК“).

От „ВиК“ призовават жителите на смолянския квартал „Устово“, жилищен комплекс „Петровица“, селата Влахово, Ровино, Търън и Подвис да използват водата от водопроводната мрежа само за битови нужди.

Тотев обясни, че засилването на хлорирането е с цел дезинфекция на цялата водопроводна мрежа. Очаква се от утре водата вече да е годна за пиене.

Вече втори ден е нарушено водоподаването в Мадан, с. Средногорци и рудоземския кв. "Койнарци" заради авария в довеждащия водопровод.

"Екипите на „ВиК“ работеха денонощно и повредата вече е отстранена. Най-вероятно водозахранването ще се нормализира утре", допълни още инж. Тотев.