Принцеса Ирина Гръцка, по-малката сестра на кралица София и леля на крал Фелипе, е починала в Мадрид на 83-годишна възраст. Кралският двор разпространи следното съобщение, с което обяви тъжната новина:

Muere la princesa Irene de Grecia a los 83 años, era la hermana pequeña de la reina Sofía

„Техни Величества кралят и кралицата, както и Нейно Величество кралица доня София, с прискърбие съобщават за кончината на Нейно Кралско Височество принцеса Ирина Гръцка в 11:40 ч. днес в двореца Сарсуела в Мадрид“.

През тази седмица, предвид тежкото състояние на принцеса Ирина, доня София отложи всички свои ангажименти, за да бъде до нея. Дъщерята на крал Павел и кралица Фредерика през последните години бе във влошено здраве и от дълго време страдаше от когнитивно увреждане.

Princess Irene of Greece's life in pictures: the concert pianist Princess who grew up in exile and donated her fortune to charity

Тя никога не се омъжва и няма деца, но е толкова близка със своите брат и сестра – доня София и покойния крал Константин, че се превръща във втора майка за испанските си племенници, отбелязва hola.com.

След като обикаля света заедно с майка си, кралица Фредерика, принцеса Ирина намира своя дом в Мадрид. Тя води живот далеч от разкоша - изключително дискретен и посветен на благотворителни каузи. Интересува се страстно от индуистка духовност, уфология, археология и музика и дори става концертна пианистка.

Getty

Принцеса Ирина е родена на 11 май 1942 г. в Кейптаун, Южна Африка. Детството ѝ преминава в различни държави заради политическите събития в Гърция.

След военния преврат през 1967 г. кралското семейство отново напуска страната, а Ирина по-късно се установява в Индия, където възприема индуистката култура.

През 2018 г. получава испанско гражданство заради изключителните си връзки с испанското кралско семейство.