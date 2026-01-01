По обвинение на Софийската районна прокуратура са задържани двама мъже на 39 и на 43 години за грабеж, при който е използвана сила и заплаха.

Мъжете са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 6 януари 2026 г. около 16,30 часа в къща в ж.к. „Обеля“ в София обвиняемите са отнели портфейл с пари, лични документи и банкови карти, както и спортни обувки от владението на В.Н. За целта Ц.Б. и М.Ц. са употребили сила и заплаха - нанесли са на мъжа множество удари с ръце и крака в областта на главата и тялото, повалили са го на пода на стаята и продължили да го ритат. Обвиняемите са го удряли и с дърво, предназначено за огрев, в главата и тялото. Единият го стискал силно за гушата и му казал многократно: „Ще те убия“.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор Ц.Б. и М.Ц. са задържани за срок до 72 часа.

Прокурор внесе искане в съда за налагане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите. Състав на Софийски районен съд наложи спрямо Ц.Б. и М.Ц. „задържане под стража“.

Мерките за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.