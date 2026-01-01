Софийска районна прокуратура обвини двама мъже на 39 и на 43 години за грабеж, при който е използвана сила и заплаха. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 6 януари около 16:30 часа в къща в ж.к. „Обеля“ в гр. София, обвиняемите са отнели портфейл с пари, лични документи и банкови карти, както и спортни обувки от владението на пострадалия. За целта те са употребили сила и заплаха – нанесли са на мъжа множество удари с ръце и крака в областта на главата и тялото, повалили са го на пода на стаята и продължили да го ритат. Обвиняемите са го удряли и с дърво, предназначено за огрев, в главата и тялото, единият го стискал силно за гушата и му казал многократно: „Ще те убия“.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда затвор. С постановление на наблюдаващ прокурор те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянен арест спрямо обвиняемите.