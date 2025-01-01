Правителството няма да подаде оставка, въпреки ескалиращия обществен натиск и масовите протести срещу Бюджет 2026 г. Вместо това кабинетът прави рязък завой и оттегля трите бюджетни проекта, като премиерът Росен Желязков подчерта, че управляващите „нямат право да абдикират“ и ще останат на власт, за да поправят грешките си и да възстановят доверието.

„Днес правителство взе решение да оттегли проектите на Закон за държавен бюджет и двата бюджета на Здравната каса и на общественото осигуряване“, това заяви премиерът Росен Желязков след заседанието на Съвета за съвместно управление.

„Тъй като тези проекти са минали първо гласуване, трябва решение на Народното събрание, като предполагам, че утре ще бъде взето такова решение от Народното събрание. Това означава нова бюджетна процедура, която ще отнеме необходимото време - толкова, колкото е необходимо, за да бъдат разгледани всички предложения. Ще бъде премахнат автоматизмът на нарастване на работните заплати в публичния сектор. Ще бъде преразгледан въпросът, свързан с данък дивидент, както и социалните осигуровки и тяхното увеличение от 2%“, допъли премиерът.

По думите му това ще бъде много добре илюстрирано и всичко ще бъде публично. „Ще бъдат разгледани всички постъпили предложения от социални партньори, партии и опозиция. Ще направим необходимото дебатът по отношение на бюджета да бъде консенсусен, да бъдат взети всички постъпили предложения, да се вземат предвид гласовете на работодателите и на синдикатите“, добави той.

Нов обрат: Правителството изтегля бюджета от парламента

„Ще отменим като предложение всички теми, които събуждат притеснение - гаранции в ББР за евентуално придобиване на „Лукойл“, ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, особено в сферата на отбраната и на транспорта. Средствата за общините ще бъдат гарантирани. Нашата задача е до края на 2025 година да имаме закон за държавния бюджет за 2026 година“, съобщи министър-председателят.

Желязков разкри, че правителството е видяло какво казват гражданите, които протестират, и една от причините да бъде изтеглен бюджетът е тази.

Той обяви, че позицията на правителството е, че следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България. И категорично заяви, че правителството е готово да влезе в дебат на заявен вот на недоверие. „Няма нищо сигурно, нищо предопределено - трябва да запазим доверието на гражданите с компромисите, които ще направим. В момента без бюджет няколко седмици преди влизането на България в еврозоната - ние нямаме правото да абдикираме, ние ще абдикираме последни - това не означава, че сме заинатени. Начинът, по който го показваме е това, че признаваме грешката по отношение на бюджета и го оттегляме“, категорично заяви Росен Желязков.

Според него тази политическа задача е изпълнена успешно и „нямат право да се удавят като власите“.

За криминалните прояви на протеста Желязков разясни, че ще бъдат изяснени в рамките на процесуалните производства, които ще бъдат извършени, и в по-късен етап ще даде ясна картина на всички онези прояви и техен генезис, които нямат нищо общо с протеста на хората на площада. „Това беше много ясна провокация. За съжаление бяха допуснати грешки и от страна на организаторите, защото протестът беше обявен като митинг, а не като шествие. Столична община не беше съгласувала шествие - полицията не прави възстановки по маршрути. Независимо от това полицията реагира много адекватно и не допусна замисълът на този вандализъм да се случи“, коментира Желязков.

Социалните права ще бъдат запазени - това гарантира вицепремиерът и председател на „БСП-Обединена Левица“ Атанас Зафиров.

„Това сме го говорили и с лидерите на останалите партии, с които участваме в съвместното управление“, посочи той и допълни: „Нещо повече – новата процедура, която се отваря сега, дава допълнителен шанс част от нещата, които не успяхме да договорим в стария бюджет да намерят място сега“.