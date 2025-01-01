"Гласът на протестиращите трябва да бъде чут." Това заявиха представители от МГЕРБ в отговор на въпрос, свързан с оставката на правителството след протестите в София и още няколко града в страната.

Решение и коментар от централата на ГЕРБ се очакват по-късно. "Със сигурност гласът на протестиращите ще бъде чут и по-късно изчакайте. Може би тези дни ще има отговор, в който ще разберете какво ще се случи", заявиха от МГЕРБ.

„Видяхме едно политическо напрежение и разделение. Ние не сме съгласни“, заяви още председателят на МГЕРБ-София Никола Скорчелиев във връзка с провокациите снощи.

"Младите хора трябва да бъдат израз на свободата, да бъдат гласа от които трябва да се случват нещата. Но не и да се троши, но не и да се изпотрошава. Видяхме едно политическо напрежение, едно изразяване на разделение в обществото. С това цялото нещо ние не сме съгласни, тъй като именно младите хора трябва да се объдиним и да покажем как трябва да се случват нещата", отбеляза той.

Хиляди протестиращи излязоха в София и страната: От мирно недоволство до напрежение и безредици (ВИДЕО/СНИМКИ)

По думите му те не трябва да са инструмент в ръцете на политически лидери. "Не искаме напрежение и агресия", категоричен е председатеят на МГЕРБ.

Представители на младежката организацията категорично заявиха, че те нямат нищо общо с организацията на протеста и определено нямаме нищо общо с провокатороте. "Щяхме ли да чупим собствения си офис, ако това се беше случило? Най-големият проблем е, че преди няколко години едни хора започнат да нагнетят в обществото глъсът на омразата. Разделението между младите води до това.", заяви от там.

Щети по трамваи, инфраструктура и градска среда след безредиците в София

Скорчелиев каза още, че полицията много добре се справи с задължените си. Както виждате, тя не се намеси, не беше провокирана по абсолютно никакъв начин. "Единствено може да благодарим на органите на реда, на служителите на МВР, за тази тяхна реакция, за да не се нагнетява допълнително напрежението. Защото няма как да се отговаря на агресия с агресия.", подчерта той.