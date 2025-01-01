В понеделник вечерта се проведоха масови протести в столицата и редица български градове. Недоволството се изразяваше в искания за оставка на кабинета и изтегляне на бюджета за 2026 година. Политическите реакции продължават и днес.

Ивайло Мирчев

Пълен провал на това управление, нямат легитимно право да управляват. Това заяви Ивайло Мирчев в ефира на NOVA.

Мирчев отново обяви, че искат оставката на вътрешния министър Даниел Митов и още преди 9 часа тази сутрин да бъде изтеглен бюджетът за 2026 година.

Той съобщи, че още снощи е звънял на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на Даниел Митов.

„Няма да участваме повече в този парламент под каквото и да е мнозинство, под каквато и да е форма“, каза той.

„Трябва да кажа много ясно на всички – България вече е в еврозоната. Няма вариант да не влезе. Ние трябва да се гордеем с това“, заяви той във връзка със спекулациите, че страната може да не влезе в еврозоната, ако отидем на предсрочни избори или не бъде приет бюджетът.

Мирчев обясни, че още по време на шествието е забелязал липса на полицейски кордон по маршрута от Българската народна банка до централата на ДПС. „Когато видях, че по целия булевард няма нито един полицай, звъннах на вътрешния министър. Никаква реакция. Звъннах и на Бойко Борисов – той дори не знаеше за какво говоря“, каза депутатът.

По думите му пред входа на централата ДПС-НН обикновено присъстват многократно повече полицаи дори при малки протести, а в понеделник не е бил разположен нито един униформен.

Божидар Божанов

Хората на площада в София и в цялата страна - Пловдив, Варна, Бургас и т.н., викаха оставка. При такъв гняв никое правителство с малко здрав разум не би настоявало да остане на власт, заяви пред БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, цитиран от пресцентъра на партията.

"Протестът в София и в много градове на страната беше мирен, огромен, многохиляден. Той ясно заяви гнева си към управляващите - независимо от тези, които се опитаха да го дискредитират. И цяла вечер медиите да излъчват и коментират действията на шепа провокатори, вместо този мощен протест", отбеляза Божанов.

Костадин Костадинов

Протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство и насрочването на предсрочни избори. Това заявява Костадин Костадинов в позиция, разпространена от пресцентъра на партията.

„Това е кратката и ясна позиция на “Възраждане”! Защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти!“, се посочва в съобщението.

По думите на Костадинов управлява коалиция "Наглите", която иска да продължи да краде и граби живота ни така, както го правеше през последните 36 години.

„Е, няма да стане. Важно е обаче и да не допуснем хората по площадите за пореден път да бъдат измамени, използвани и изхабени от политически измекяри и сводници“, се посочва още в позицията.