На 120 хил. лв. са оценени общо щетите от повредени елементи на градската среда, инфраструктура, контейнери за сметосъбиране, пътни знаци, така и коли на градския транспорт, съобщиха от Столична община.

Щетите от повредените контейнери и антипаркинг колчета при вандалските прояви снощи възлизат на над 80 000 лв. по сметки до момента. Това съобщи на брифинг пред Столичната община Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат.

Повредени или изцяло изгорели са 12 контейнера за разделно събиране и над 40 сиви контейнери за битови отпадъци. Извадени и увредени са повече от 180 делинеатори, които ограничават велоалеите, 20 антипаркинг колчета и 5 пътни знаци.

По думите на Неделков до момента са установени разрушени над 20 кв. м настилка от жълти павета и около 15 кв. м тротоарни плочи. Изкъртено е и електронно-информационно табло на кръстовището на бул. „Дондуков“ и ул. „Дунав“. Унищожени са 10 бетонни елемента, счупени са два капака на ревизионни шахти, както и са повредени 15 улични кошчета и една градинска пейка.



По данни на „Столичния електротранспорт“ щетите по стъклата на трамвай възлизат на около 4 хил. лв. Повреден е и служебен автомобил на ЦГМ.

Оценяването на щетите продължава.

БГНЕС



До 07:30 ч. тази сутрин всички засегнати пространства в централната част на София бяха почистени. Механизираното миене на пътните платна е започнало в 5:30 ч. След вандалските прояви и провокациите след протеста, екипи на Столичния инспекторат, Центъра за градска мобилност и сметоизвозващите фирми са работили за почистване и възстановяване на градската среда.



"Беше прекъснато сметоизвозването през нощта, възстанови се след 01:30 ч., когато полицията ни разреши. Тогава първо освободихме лините на градския транспорт, така че да могат да бъдат изтеглени горели, счупени и разсипани контейнери. След като бяха изтеглени контейнерите, отпадъците бяха избутани плътно до волеалеите, така че да може да бъде започната работа по почистване на платната. Има 12 изгорели контейнера за разделно събиране. В 05:30 ч. започва почистването с механизирани машини на пътните платна. Към момента вече всичко е почистено", посочи сутринта на брифинг Неделков.





От сутринта движението на градския транспорт се осъществява по обичайните маршрути.

Екипи на ЦГМ възстановяват увредени антипаркинг колчета и пътни знаци по бул. „Васил Левски“ и бул. „Дондуков“.



Той обясни, че в целия център има охранителни камери и оставят органите реда да си свършат работата.

"Разрешението беше за масово мероприятие на площад "Независимост" и за мирно шествие до 22:00 ч. Сами видяхте, че след това напрежението ескалира", съобщи Неделков.

По думите му електричеството в цяла София се възстановява поетапно през целия ден. "Няма затруднения в придвижването на градския транспорт днес", допълни той.

Протест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

Пред сградата на Министерския съвет имаше сцена, както и екран, на който бяха излъчени кадри от дрон. На тях се виждаше, че пространството от Българската народна банка (БНБ) до паметника на Света София, е изпълнено с хора.

Протестът продължи с хоро, музика и скандирания "оставка". Част от събралите се играха народни танци, докато от сцената на протеста звучеше музикално изпълнение с гайда. Със светлина на сградата на парламента беше изписано "оставка и затвор". От организаторите призоваха протестът да бъде мирен, а когато има провокации - да бъдат снимани, след което ще бъдат изпратени на МВР. На протеста се вееха знамената на България и Европейския съюз. Пред сградата на парламента бяха издигнати два плаката: "Поколението Z идва" и "Млада България без мафия".

По-късно част от протестиращите тръгнаха на шествие към централите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". По бул. "Цар Освободител" те стигнаха до централата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча". Около централата на партията имаше полицейско присъствие. Част от протестиращите срещу бюджета за 2026 г. стигнаха до централата на ГЕРБ на пл. "България" в София. По време на шествието полицаи спираха движението по улиците, за да може да преминат. Събрали се хора пред централата на ДПС хвърляха пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата и по полицаите, които я охраняваха. На улицата горяха кофи и други предмети. Междувременно хора с покрити лица хвърляха бутилки по полицията и събаряха контейнери по бул. "Ал. Дондуков" в София. Част от тях чупиха и различни предмети. Хората, дърпащи контейнерите също бяха с покрити лица. Чуха се гърмежи от пиратки или бомбички и бяха запалени димки.