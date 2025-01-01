Няма клиенти без електрозахранване на територията на София към 9:00 ч. днес, съобщиха от пресцентъра на "Електрохолд България".

Част от центъра на София остана без ток

От дружеството допълват, че благодарение на бързата и професионална реакция на екипите на ЕРМ Запад, електрозахранването, което беше прекъснато снощи поради пожар в колектор, беше възстановено в рамките на два часа.

Причините за пожара се изясняват от компетентните органи.

Пожар в колектор на ЕРМ "Запад" причини изключване на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София, около 21:00 ч. снощи. По информация на дружеството, към 23:00 ч. електрозахранването е възстановено.