Част от центъра на София остана без ток тази вечер. От „Електрохолд” съобщиха, че е имало пожар в колектор в подстанция „Рила”, която се намира на булевард „Драган Ценков”.

Сигнали са били подадени и до Пожарната, и до полицията. Очаква се отдимяване на съоръжението, за да се установят причините. От пожарната смятат, че мрежата е претоварена.

Служител на енергодружеството заяви, че навсякъде е възстановено захранването и в момента търсят проблема.

Енергийният министър излезе с официална позиция. В нея той изразява съмнение за умисъл, намеса и вандализъм. В момента е започната проверка. Всички налични екипи работят за бързото отстраняване на проблема.