Цяла нощ общински служители почистваха центъра на София, където късно снощи се стигна до безредици след протеста, предаде репортер на БГНЕС.

По улиците все още има опожарени контейнери, съборени пътни знаци и разхвърлени отпадъци. Офисът на ГЕРБ е напълно унищожен и разграбен. На няколко места на булевардите Васил Левски и Дондуков има полицейски коли.

Хиляди протестиращи излязоха в София и страната: От мирно недоволство до напрежение и безредици (ВИДЕО/СНИМКИ)

БГНЕС

Припомня ме, че около 22.00 часа снощи група демонстранти се отправи първо към централата на ДПС- Ново начало. Там се стигна до първите сблъсъци. Младежите хвърляха камъни и бутилки срещу служителите на реда и подпалиха контейнери. Те унищожиха и един от полицей бус. Безредиците продължиха до полунощ.

БГНЕС

БГНЕС