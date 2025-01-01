Протестиращи изпочупиха стъклата на централата на ГЕРБ в район Оборище.

Събрали се пред централата на ДПС хвърлят пластмасови и стъклени бутилки, бомбички, камъни и други предмети по сградата на централата на "ДПС-Ново начало" в София и по полицаите, които я охраняват. На улицата горят кофи и други предмети.

Напрежението на протеста ескалира: Центърът на София се превърна в бойно поле (СНИМКИ/ВИДЕО)

В публикация в социалните мрежи по-рано от "Продължаваме Промяната" предупредиха: "Агитките дойдоха пред централата на ДПС. Пазете се! Избягвайте бул. "Васил Левски", където няма ток".

След като започна хвърлянето на предметите и по тях, полицаите изтласкаха събралите се към булеварда пред централата.

Полицейското присъствие около централата на партията се засилва.

На място пристигнаха и линейки.

По-рано шествие на протестиращи в София стигна до централата на "ДПС-Ново Начало" преди да продължи към тази на ГЕРБ.

Преди това множество граждани се събраха в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., те скандираха "оставка".