С шествие в центъра на София приключи протестът, който бе организиран тази вечер пред Съдебната палата. Събралите се настояваха за оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Събитието беше организирано от Инициатива "Правосъдие за всеки" във Фейсбук. В района има засилено полицейско присъствие.

БТА

Протестиращите минаха по жълтите павета покрай бившия Партиен дом и историческата сграда на Народното събрание. Те спряха пред сградата на Българската национална телевизия, където поискаха оставката на Емил Кошлуков заради изтеклия му мандат като директор на телевизията. Шествието приключи на "Орлов мост". Движението по пътното трасе вече е свободно.

Протестът иска да покаже, че една част от обществото е будна и не е съгласна със случващото се в България и съдебната система. Това се случва на фона на нелегитимен Висш съдебен съвет, каза пред медиите адвокат Емил Георгиев от Инициатива "Правосъдие за всеки".

