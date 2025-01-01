Единодушно - с 201 гласа "за", парламентът даде съгласие за оттегляне на законопроектите за държавния бюджет, за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и за държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

Вносители на проекта на решение са депутати от управляващата коалиция - Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Драгомир Стойнев ("БСП-Обединена левица") и Тошко Йорданов от "Има такъв народ".

Министерският съвет на неприсъствено заседание вчера взе решение да предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване. Това действие предполага решение на Народното събрание, тъй като бюджетът е приет вече на първо четене, обясни пред медиите след заседание на Съвета за съвместно управление премиерът.

На 1 декември т.г. протест изпълни площада пред президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ).