Археолози разкриха най-голямото извънстолично селище от Златния век на България край село Велино. Сред находките изпъква сграда със заоблени ъгли – рядкост за средновековната ни архитектура, съобщават от Националния исторически музей (НИМ).

Селището от IX–X век заема 40 декара и е било обитавано при царете Борис, Симеон и Петър. Открити са улици, крепостни стени, вероятна църква и ценни артефакти – бронзова вилица, посребрен накрайник, стила за писане и плочи с графити, включително изображение на изчезналия тур, посочват от екипа.

Те припомнят, че разкопките започват през 2022 г. под ръководството на доц. Константин Константинов от Шуменския университет и Ивайло Кънев от НИМ.

„Екипите настояват за повече държавна подкрепа, за да продължи проучването на обекта, определян като ключов за българската идентичност“, казват от НИМ.