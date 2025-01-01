Част от Източния некропол на Антична Сердика е открит от археолози под сградата на Националната художествена академия. Работата на екипа стартира на 11-ти август и само за десет дни са открити 13 антични погребения. Сред една от най-значимите находки е погребение на жена с бронзови гривни и стъклени сандъчета, разположени около тялото.

Работата на археолозите не пречи на реставрацията на Академията, която се извършва паралелно.

Първите гробове са засечени при изграждането на София като град.

"Те са знаели къде се погребват и е използван дълъг период от време, в рамките на три века, в които те са се погребвали и препогребвали”, каза Елена Николова, ръководител на археологическия екип.